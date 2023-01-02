У Дніпрі зі стріляниною затримали автомобіль на території храму: що відомо (відео)

У Дніпрі на Набережній Перемоги, на території храму Пресвятої Богородиці, 2 січня поліція зі стріляниною затримала автомобіль Citroen. За кермом кружляючої автівки перебувала жінка, а в салоні - дитина близько двох років.

Відео з місця події публікують місцеві мешканці в Мережі.

Офіційної інформації щодо інциденту поки немає. Однак за словами очевидців, усе почалося у центрі міста, де водійка потрапила у ДТП з кількома автівками.

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Жінка поводила себе неадекватно та не реагувала на вимогу зупинитися, доїхавши аж до житлового масиву Червоний Камінь. Щоб затримати водійку, поліції довелося відкрити вогонь по колесах на території храму.

"Аби втекти від поліцейських, кермувальниця протаранила їхні авто та заїхала на територію храму на Червоному Камені. Ймовірно, вона знаходилась в стані алкогольного сп'яніння", - повідомляє "Інформатор".

На місці події перебувало близько семи патрульних автівок та швидка. Жінку зупинили та затримали. Ніхто не постраждав.

Фото: Информатор

Фото: Информатор

Нагадаємо, у Дніпрі вперше за чверть століття у новорічну ніч народилося лише одне немовля. Батьки дитини після повномасштабного вторгнення Росія втекли з Маріуполя.

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