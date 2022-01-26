У Дніпрі зіткнулися вантажівка та автобус із пасажирами: є постраждалі

У Дніпрі зіткнулися вантажівка та автобус із пасажирами: є постраждалі

Вантажівка в'їхала в автобус.

У Дніпрі вранці 26 січня на вулиці Курсантській на дорозі не розминулися вантажівка та автобус із пасажирами.

Про це пише "Інформатор".

Як стало відомо, на дорозі зіткнулися автобус "Богдан", що курсує за маршрутом №37, та вантажівка Volvo. За словами водія громадського транспорту, вантажівка в нього в'їхала, коли вона рухалася крайньою лівою смугою.

В результаті удару фуру "склало" навпіл, у неї сильно деформована передня частина. Окрім того, в аварії постраждав пасажир автобуса. Його госпіталізували до лікарні із травмою грудної клітки.

На місці події працювали слідчі з ДТП. Встановлюються всі деталі інциденту.

Нагадаємо, що у Дніпропетровській області водійка легковика на швидкості вилетіла з дороги: постраждалу дівчину вирізали з авто.

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