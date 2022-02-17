У Дніпрі злодії обікрали квартиру і винесли собаку

У Дніпрі злодії обікрали квартиру і винесли собаку

Крадії винесли з квартири цінні речі разом із собакою власників.

У Дніпрі злодії пробралися в квартиру і винесли з неї цінні речі, прихопивши з собою собаку господарів.

Про це повідомляють у Мережі.

"Домушники" залізли до квартири, яка розташована на другому поверсі за адресою проспекту Героїв 19. До квартири залізли через балкон. Украли коштовності та гроші, а також цуценя французького бульдога", - йдеться в повідомленні.

Власники цуценяти сподіваються його повернути, тому розмістили публікацію в соцмережах і просять тих, хто володіє інформацією про місцеперебування песика, повідомити.

Нагадаємо, що у центрі Дніпра злодії обікрали квартиру. Вони винесли усе цінне і навіть прихопили урну з прахом.

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