У Дніпрі зловили гігантського "сома-людоїда" вагою 50 кг (фото)

Риба схопила рибалку за ногу та зламала ласту.

У Дніпрі рибалка показав гігантського "сома-людожера" вагою близько 50 кілограм. Чоловік упіймав його на глибині за допомогою гарпуна.

Про це він 16 грудня розповів на своїй сторінці у Facebook.

"Монстра щодня не зустрінеш, тому доводиться часто робити спроби, от і цього разу я вирушив на підводне полювання в межах міських пляжів, поки закритий купальний сезон", - розповів рибалка.

facebook.com/alexandr.gromadskiy

Чоловік додав, що вистрілив у сома за допомогою гарпуна, після чого той почав тягнути його на глибину. Коли рибалка намагався впоратися із сомом, він схопив його за ласту і вона луснула.

"Не вдаючись у подробиці, скажу, що зустріти "сома-людожера" вдалося на поглибленні, яке починалося саме за кромкою купальної зони", - розповів він.

Нагадаємо, що у Міннесоті рибалка спіймав 25-кілограмового муксуна і тим самим побив рекорд штату, який тримався 64 роки.

facebook.com/alexandr.gromadskiy

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