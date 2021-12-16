У Дніпрі зловили гігантського "сома-людоїда" вагою 50 кг (фото)

Риба схопила рибалку за ногу та зламала ласту.
У Дніпрі рибалка показав гігантського "сома-людожера" вагою близько 50 кілограм. Чоловік упіймав його на глибині за допомогою гарпуна.
Про це він 16 грудня розповів на своїй сторінці у Facebook.
"Монстра щодня не зустрінеш, тому доводиться часто робити спроби, от і цього разу я вирушив на підводне полювання в межах міських пляжів, поки закритий купальний сезон", - розповів рибалка.
Чоловік додав, що вистрілив у сома за допомогою гарпуна, після чого той почав тягнути його на глибину. Коли рибалка намагався впоратися із сомом, він схопив його за ласту і вона луснула.
"Не вдаючись у подробиці, скажу, що зустріти "сома-людожера" вдалося на поглибленні, яке починалося саме за кромкою купальної зони", - розповів він.
Нагадаємо, що у Міннесоті рибалка спіймав 25-кілограмового муксуна і тим самим побив рекорд штату, який тримався 64 роки.
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