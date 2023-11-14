У Дніпрі зловмисники на Lexus кинули гранату в авто – подробиці, відео

У Дніпрі вдень 13 листопада зловмисники на Lexus кинули гранату в автомобіль, який стояв поруч із зупинкою громадського транспорту. Вибух біля зупинки громадського транспорту на проспекті Свободи пролунав близько 14:00. Один чоловік отримав поранення.

Про це повідомляє видання "Дніпро оперативний".

Після нападу зловмисники намагалися втекти з місця події, поліцейські влаштували погоню. Нападників вдалося затримати на вулиці Академіка Білелюбського.

Озброєний водій забарикадувався в салоні. Правоохоронці оточили місцевість та перекрили проїзд. В результаті спецоперації було затримано трьох чоловіків. Попередньо, серед них є відомі в місті кримінальні елементи.

Також на місце події оперативно прибули спецназівці та слідчо-оперативна група.

За словами очевидців, правоохоронці переслідували автомобіль Lexus. Під час погоні з автівки викинули бойову гранату та пістолет у бік зупинки на проспекті Свободи.

Нагадаємо, у зрадника Сальдо та його дружини конфіскували всі активи – перелік.

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