У Дніпрі знайшли гараж набитий боєприпасами та вогнепальною зброєю (фото)

Звідки там зброя та скільки її - невідомо.
У Дніпрі 23 лютого під час демонтажу незаконних споруд випадково знайшли гараж, у якому було повно боєприпасів та вогнепальної зброї.
Про це повідомив начальник інспекції з питань благоустрою Дніпровської міської ради Руслан Мороз.
Інцидент стався у гаражному кооперативі "Енергетик" на вулиці Осінній, 17.
"На місце виявлення знахідки було оперативно викликано органи Нацполіції", - розповів Мороз.
Як видно на фото, боєприпаси лежали на підлозі, складені у коробки з пошти. Вогнепальна зброя - схована у металевий шкаф.
Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про цивільний обіг зброї.
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