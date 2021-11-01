У Дніпрі знайшли мертвою 16-річну дівчину, яка вважалася зниклою безвісти

У Дніпрі знайшли мертвою 16-річну дівчину, яка вважалася зниклою безвісти

З 2017 року неповнолітня писала у соцмережах, що хоче вчинити самогубство.

У Дніпрі правоохоронці та громадськість розшукувала зниклу безвісти неповнолітню дівчину. Вона пішла з дому та перестала виходити на зв'язок. Згодом її тіло знайшли під однією із міських висоток.

Про це пише "Інформатор".

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Як стало відомо, 16-річна дівчина вранці 31 жовтня пішла з дому і перестала виходити на зв'язок із рідними та близькими. Пошуками неповнолітньої вдень та вночі займалися поліцейські та волонтери.

Згодом її тіло знайшли під однією із висоток на вулиці Космічній. Попередньо, дівчина вчинили самогубство. За словами волонтерів, неповнолітня ще з 2017 року робила у соціальних мережах публікації про те, що хоче звести рахунки із життям.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

Нагадаємо, що у Кіровоградській області в ДТП загинуло троє дітей. Що спричинило ДТП, наразі невідомо.

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