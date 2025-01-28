У Дніпрі знайшли пам'ятку епохи енеоліту у формі пеніса: на ній смажили шашлики (фото)

У Дніпрі виявили стелу епохи енеоліту, яку місцеві використовували для смаження шашликів. Це сталося після того, як у Запоріжжі археологи знайшли артефакт, якому понад 5000 років.

Стелу, якій близько п'яти тисяч років, знайшли в одному з дніпровських лісів, повідомляє Суспільне.

За словами співробітника Дніпропетровського музею імені Яворницького Ярослава Гураля, її форма нагадує людську фігуру або має риси фалічного символу.

Пам'ятка датована третім тисячоліттям до нашої ери. Виконувач обов'язків директора музею Олександр Старік розповів, що її розкопали, але через велику вагу поки що не змогли перевезти.

"За формою воно взагалі нагадує, якби, людину, але є й форми фалічні, кожен бачить в міру своєї зіпсованості", — сказав Гураль.

У Дніпрі знайшли пам'ятку епохи енеоліту / Фото: suspilne.media

Кам'яну стелу випадково знайшов археолог Дмитро Філімонов під час прогулянки лісом. Вона була частково прихована під землею, і лише невеликий фрагмент виднівся на поверхні. "Вона була під землею, лише краєчок виглядав невеликий. Цього було достатньо щоб зрозуміти, що це давня річ. На ній місцеві жителі шашлики смажили", — поділився археолог.

У Дніпрі знайшли пам'ятку епохи енеоліту / Фото: suspilne.media

Як пояснив директор музею Олександр Старік, такі стели були пов'язані з поховальними обрядами та мали культове значення для давніх жителів. Зазвичай вони мають антропоморфні риси та слугували важливою частиною духовного життя епохи енеоліту.

Наразі заплановано транспортувати стелу для подальшого зберігання та вивчення.

Нагадаємо, вчені виявили слідами Ісуса артефакт, який відкриває нову еру історії. Археологи виявили два втрачені поселення стародавнього Риму, що свідчить про ширше розповсюдження контролю імперії, ніж вважалося раніше.

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