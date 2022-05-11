У Дніпрі знесли пам’ятник "комсомольцям" (фото)

У Дніпрі демонтували черговий комуністичний пам'ятник.

У місті Дніпро 10 травня знесли пам'ятник дніпропетровським "комсомольцям", який відкрили біля Музею історії комсомолу у 2010 році.

Про це повідомила начальниця Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради Надія Лиштва.

Скульптуру було створено із бронзи. Це фігури молодих людей, які висаджують дерево майбутнього. Під фігурами був напис: "Легенди розкажуть, якими ми були".

"Декомунізація триває. Було - стало. А потім буде музей тоталітарного режиму. Історію не можна забувати. Пам’ятати, аналізувати, робити висновки", - написала Лиштва.

Також на Соборній площі у Дніпрі прибрали й камінь із пам'ятним написом: "1917 – 1967. Жовтнева площа пам'ятає Революції червоні дні".

Камінь із пам'ятним написом: "1917 – 1967. Жовтнева площа пам'ятає Революції червоні дні" / Фото: Надія Лиштва