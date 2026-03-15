У Дніпрі жорстоко побили суддю: Рада суддів зробила важливу заяву

Рада суддів зробила заяву через побиття судді / © pixabay.com

Реклама

У місті Дніпрі було скоєно розбійний напад на суддю Індустріального районного суду. З важкою травмою голови вона перебуває в лікарні.

Про це повідомили у Раді суддів України (РСУ).

У повідомленні наголосили, що це ледь не перший такий зухвалий і жорстокий напад на суддю за весь період повномасштабної війни, що триває в Україні через російську агресію.

Реклама

Раніше, як стверджують в РСУ, «судді піддавалися тиску та погрозам і навіть гинули через збройні дії агресора та захищаючи свою державу на фронті».

«Розбійний, жорстокий напад на суддю в Дніпрі змушує нас знову говорити про забезпечення особистої безпеки суддів», — йдеться в опублікованій заяві.

Рада суддів України наголосила на необхідності посилити захист персональних даних суддів, зокрема інформації про місце проживання, членів сім’ї, транспортні засоби та інших відомості, розголошення яких може створювати ризики для життя, здоров’я та безпеки суддів і їхніх близьких.

Для цього РСУ ініціюватиме перед компетентними державними органами питання щодо:

Реклама

обмеження доступу до інформації про місце проживання суддів та членів їхніх сімей;

перегляду обсягу відкритих даних про суддів у державних реєстрах;

запровадження додаткових механізмів захисту персональних даних суддів у межах чинного законодавства.

Видання zn.ua повідомило, що напад на суддю у Дніпрі скоїли троє невідомих у балаклавах, які перебували в автомобілі без державних номерних знаків. Вони напали на суддю біля під’їзду її будинку, завдали їй тяжкої травми голови, застосували перцевий балончик та намагалися силою посадити в автомобіль.

Нападу зазнав також чоловік потерпілої, який перешкодив викраденню дружини. Суддя госпіталізована, стан її здоров’я тяжкий.

Мотиви нападу, який було скоєно в п’ятницю, 13 березня, вже з’ясовують представники правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше у місті Дніпрі військовослужбовець ТЦК отримав ножове поранення під час перевірки обліково-військових документів.