У Дніпрі зрадник коригував удари РФ по енергетиці: як діяв шпигун

Агент РФ з Дніпра

Реклама

У Дніпрі затримали чергового агента ГРУ РФ. Зрадник готував координати для повітряних атак агресора по критичній інфраструктурі України.

Про це повідомила СБУ.

Деталі справи

За даними слідства, коригуванням вогню займався 54-річний монтажник з місцевої будівельної компанії. У поле зору окупантів він потрапив, коли намагався придбати в інтернеті фальшиві документи для виїзду за кордон під виглядом іноземця.

Реклама

«Після вербування агент збирав для куратора геолокації енергогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом більшу частину житлової забудови Дніпра і Запоріжжя. Для збору розвідданих фігурант використовував своє службове становище в будкомпанії, яка займається відновленням українських енергооб’єктів після ворожих „прильотів“», — зазначають у відомстві.

Під час виконання підрядів зрадник фіксував технічний стан потенційних цілей та фотографував їхній зовнішній вигляд з прив’язкою до геолокації на ґуґл-карті.

Як стало відомо правоохоронцям, перебуваючи на місці ремонтних робіт, агент направляв відповідну інформацію своєму куратору, чим фактично коригував повторні удари РФ по енергетичній інфраструктурі міст. Для конспірації він використовував декілька телефонів, які періодично змінював та зберігав їх у своєї родички.

Співробітники СБУ встановили особу зрадника і затримали його за місцем проживання.

Реклама

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше правоохоронці затримали ще двох агентів ГРУ РФ в Одесі. Зловмисники діяли в парі та коригували атаки агресора по Силах оборони на півдні України.

За матеріалами справи, збором розвідданих займалася 61-річна лікарка-реабілітолог. Щоб готувати для росіян більше інформації, вона залучила до співпраці свого знайомого – 36-річного експрацівника «Укрзалізниці».

Реклама

СБУ перехопила телефонну розмову, в якій чоловік отримує завдання від куратора – кадрового співробітника російського ГРУ.