У Дніпрі зробили надскладну операцію дівчинці, яка не чула від народження

У Дніпрі зробили надскладну операцію дівчинці, яка не чула від народження

Імплант на друге вухо вартістю 22 тисячі євро придбали за рахунок міського бюджету

У Дніпрі в обласній дитячій лікарні прооперували 5-річну дівчинку Лізу, яка від народження не чула. Їй встановили два кохлеарні імпланти, завдяки яким дитина зможе чути.

Про це повідомляє "Суспільне".

Подібні операції роблять тільки у двох лікарнях у Києві та Дніпрі.

За словами мами дівчинки, Ірини Петрової, те, що у дитини проблеми зі слухом батьки помітили не одразу.

"До року вона іграшку чула, хлопок чула, топіт. А після року якось дитина ж має на ім'я відгукуватись. Я кличу, а вона не повертається, я тоді почала тривогу бити. Ближче до двох років ми одягли слухові апарати, ну і почали займатися з сурдологом і дефектологом", - розповідає Ірина Петрова.

У квітні цього року маленькій Лізі встановили перший імплант. Його батьки дівчинки придбали власним коштом - він обійшовся у 22 тисячі євро. Операція пройшла успішно, тривала дві години.

Імплант на друге вухо днями встановили у Дніпрі. Його придбали за рахунок міського бюджету.

За словами завідувача отоларингічного відділення обласної дитячої лікарні Ігоря Березнюка, підключать його десь за місяць.

"Це достатньо складна, вузькоспеціалізована операція, коли ми працюємо вже не в області вуха, а в області внутрішнього вуха, це вже ближче до головного мозку. Операція пройшла стандартно, не повинно виникнути ніяких проблем при підключенні. Підключати імплант будемо через місяць після операції, коли заживе післяопераційна область", - зазначив Ігор Березнюк.

У лікарні говорять, що можуть проводити до 30 подібних операцій з кохлеарної імплантації на рік. Головне - аби вистачало фінансування.

"Проблема у тому, що це достатньо вартісне обладнання, вартісний сам по собі кохлеарний імплант. І крім самої операції дитині потрібна реабілітаційна терапія. У лікарні для цього створені усі умови, у нас є центр звуку, в якому такі діти можуть пройти реабілітацію", - зазначає Олексій Власов.

Зараз дівчинка почувається добре, а за словами батьків після першої операції помітили у дитини позитивні зміни.

Нагадаємо, що художнику з Нью-Йорка з видовженим носом зробили пластичну операцію перед Різдвом. Чоловік багато років мучився з непоказним на вигляд носом.

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