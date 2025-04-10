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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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У Дніпрі зросла кількість поранених: фото з місця влучання ракети

Внаслідок російської атаки люди дістали поранення різних ступенів тяжкості.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
ракетний удар по Дніпру

Рятувальники локалізували пожежу на місці ракетного удару в Дніпрі / © ДСНС

Внаслідок ракетного удару російської армії по цивільному підприємству у місті Дніпрі загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення.

Про це повідомили в ДСНС, опублікувавши фото з місця влучання ракети.

У повідомленні уточнили, що внаслідок російської атаки люди зазнали поранень різних ступенів тяжкості.

Кров потерпілих внаслідок ракетного удару / © ДСНС

Кров потерпілих внаслідок ракетного удару / © ДСНС

Пожежу, яка виникла на інфраструктурному об’єкті, рятувальники уже локалізували.

Рятувальники локалізують пожежу у Дніпрі / © ДСНС

Рятувальники локалізують пожежу у Дніпрі / © ДСНС

«На місці працює понад 120 рятувальників та залучено 32 одиниці техніки», — повідомили в ДСНС.

Рятувальники на місці ракетного удару в Дніпрі / © ДСНС

Рятувальники на місці ракетного удару в Дніпрі / © ДСНС

Раніше очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про одного загиблого та трьох поранених внаслідок ракетної атаки по Дніпру.

Нагадаємо, міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що масштабна пожежа спричинена тим, що ракета влучила у підприємство з виробництва гігієнічних легкозаймистих товарів.

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