У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки 20 вересня (фото)
Внаслідок російської атаки на Дніпро постраждали 26 людей, у тяжкому стані 55-річний чоловік.
Наразі відомо про 26 потерпілих внаслідок російської масованої атаки на Дніпро. З низ 14 перебувають у лікарні, решта будуть оговтуватися вдома.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
«У тяжкому стані 55-річний чоловік. В нього опіки 70% тіла. За його життя борються медики», - написав він.
Наразі триває ліквідація наслідків. Усі екстрені служби поряд з людьми.
Нагадаємо, в ніч на 20 вересня Росія спрямувала на Дніпропетровську область безпілотники та ракети, одна людина загинула.