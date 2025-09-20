У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки 20 вересня (фото)

Наслідки російського удару по Дніпру / © ДСНС

Реклама

Наразі відомо про 26 потерпілих внаслідок російської масованої атаки на Дніпро. З низ 14 перебувають у лікарні, решта будуть оговтуватися вдома.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«У тяжкому стані 55-річний чоловік. В нього опіки 70% тіла. За його життя борються медики», - написав він.

Реклама

Наслідки російського удару по Дніпру / © ДСНС

Наразі триває ліквідація наслідків. Усі екстрені служби поряд з людьми.

Наслідки російського удару по Дніпру / © ДСНС

Нагадаємо, в ніч на 20 вересня Росія спрямувала на Дніпропетровську область безпілотники та ракети, одна людина загинула.