Укрaїнa
356
1 хв

У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки 20 вересня (фото)

Внаслідок російської атаки на Дніпро постраждали 26 людей, у тяжкому стані 55-річний чоловік.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Наслідки російського удару по Дніпру

Наслідки російського удару по Дніпру / © ДСНС

Наразі відомо про 26 потерпілих внаслідок російської масованої атаки на Дніпро. З низ 14 перебувають у лікарні, решта будуть оговтуватися вдома.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«У тяжкому стані 55-річний чоловік. В нього опіки 70% тіла. За його життя борються медики», - написав він.

Наслідки російського удару по Дніпру / © ДСНС

Наслідки російського удару по Дніпру / © ДСНС

Наразі триває ліквідація наслідків. Усі екстрені служби поряд з людьми.

Наслідки російського удару по Дніпру / © ДСНС

Наслідки російського удару по Дніпру / © ДСНС

Нагадаємо, в ніч на 20 вересня Росія спрямувала на Дніпропетровську область безпілотники та ракети, одна людина загинула.

