У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару

У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки на місто.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вже троє загиблих після ворожої атаки по місту, — повідомив голова ОВА.

Крім того, він повідомив, що всього постраждало 13 осіб, з яких твоє — діти.

Поранення також отримав 17-річний хлопець. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в п'ятницю, 25 жовтня, російська терористична армія завдала ракетного удару по Дніпру.

Крім того, ми раніше інформували, що у Києві внаслідок удару російського БпЛА загинула одна дитина.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.