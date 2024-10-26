У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару

Всього постраждало 13 осіб.
У Дніпрі зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки на місто.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вже троє загиблих після ворожої атаки по місту, — повідомив голова ОВА.
Крім того, він повідомив, що всього постраждало 13 осіб, з яких твоє — діти.
Поранення також отримав 17-річний хлопець. Госпіталізований в стані середньої тяжкості.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в п'ятницю, 25 жовтня, російська терористична армія завдала ракетного удару по Дніпру.
Крім того, ми раніше інформували, що у Києві внаслідок удару російського БпЛА загинула одна дитина.
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