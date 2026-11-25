Укриття у школі

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У Дніпрі в ліцеї №61 звільнили вчительку, яка 24 листопада під час тривоги та вибуху залишила частину учнів у класі, коли в будівлі вибило вікна. Рідні школярів стверджують, що кабінет був замкнений, але сама педагогиня це заперечує — наразі інцидент розслідує міськрада.

Про звільнення працівниці виданню «УП. Життя» повідомили в адміністрації ліцею №61.

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Скандал у ліцеї Дніпра: що сталося

Публічного розголосу ситуації надала користувачка соцмережі Threads Діана Яворська, чия сестра навчається у цьому закладі. За словами жінки, вдень 24 листопада після оголошення тривоги вчителька історії не дозволила дітям вийти з класу до сховища та нібито замкнула кабінет на ключ.

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«Пролунав вибух, поруч зі школою „приліт“. Вона найперша побігла в укриття, а дітей при цьому залишила в кабінеті. Сестра була на третьому поверсі — їдальня на другому залишилася без вікон», — стверджує Діана Яворська.

Вона додала, що ніхто зі школярів не травмувався, проте зауважила, що подібні випадки в навчальному закладі, за її інформацією, фіксувалися і раніше.

Пояснення вчительки та реакція директорки

Як пише «Суспільне. Дніпро», сама викладачка визнала, що вперше не супроводила частину класу до укриття під час тривоги, тоді як інша група учнів спустилася туди самостійно. Жінка перепросила за свій вчинок, але відкинула звинувачення у тому, що зачиняла дітей або забороняла їм виходити.

«Почалася тривога, я в них (учнів — ред.) запитала. Вони сиділи, продовжували навчання. Я казала, що якщо ми продовжимо, то продовжуємо… Двері були не зачинені. Я ніколи не зачиняю двері. Я цього не допущу ніколи», — стверджує вчителька.

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Педагогиня також пояснила, що після вибуху залишилася з дітьми в класі, оскільки вони шукали ключ, аби закрити порожній кабінет перед виходом. За її словами, шибки вибуховою хвилею вибило не в їдальні, а в старому корпусі школи, який наразі не експлуатується.

«Я ніколи перша у сховище не біжу. Я завжди йду останньою. Ми з дітьми шукали ключ. Я не знаю навіть, де їхні ключі. Вони знайшли, закрили кабінет. І ми з ними спустилися», — сказала жінка.

Директорка ліцею Світлана Гавриш розповіла, що зазвичай усі учні спускаються до сховища під час тривоги. Того дня під час переклички в укритті відгукнулися кілька школярів із класу, де тривав урок історії. Через що керівництво вирішило, що в безпеці перебувають усі діти. Спочатку очільниця закладу анонсувала для колеги дисциплінарне стягнення.

«Вчителька хороша, хороший класний керівник. Як це могло статися — навіть не розумію. Це не характерно для нашого ліцею. Тому викладачка одержить догану», — зазначила Світлана Гавриш.

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Як відреагували у міській раді

Згодом рішення змінили на звільнення. У Департаменті гуманітарної політики міськради підкреслили, що наразі триває службове розслідування, та нагадали про відповідальність працівників за життя школярів.

«Наголошуємо: ігнорування правил безпеки під час повітряної тривоги є неприпустимим. Жодні обставини не можуть бути важливішими за життя та здоров’я дітей. Безпека учнів — безумовний пріоритет», — запевнили в департаменті.

Нагадаємо, у Вінниці розгорівся скандал довкола жорстокого побиття 10-річного учня в ліцеї №34. Дитина опинилася в корсеті з переломом хребта, а проти його батьків, за словами матері, влаштували справжній булінг і радять просто змінити школу.

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