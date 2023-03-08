У Дніпрі автомобіль збив військового, який роздавав повістки, та втік - ЗМІ

У Дніпрі на вулиці Мукачівській Hyundai збив 25-річного перехожого та втік з місця аварії. ДТП сталася у вечірній час 7 березня.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

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Як поінформувала 24 каналу речниця Дніпровського відділку поліції Аліна Стадник, наразі правоохоронці встановлюють особу водія, який втік з місця події. Вона додала, що внаслідок аварії постраждав чоловік 1998 року народження. Попередньо, він зазнав легких тілесних ушкоджень.

За даними "Інформатор", які посилаються на свої джерела, потерпілим може бути військовослужбовець, який роздавав повістки. Однак у виданні зазначили, що ця інформація поки непідтверджена. За їхніми даними, чоловік отримав черепно-мозкову травму, політравму, забій м’яких тканин голови.

Нагадаємо, що в Одесі мобілізація перехожого закінчилася бійкою та кайданками.

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