У Дніпропетровській області автокран зіткнувся з легковиком: є жертви 

Померли водій та пасажир легковика.
У Дніпропетровській області, у Кам`янському районі, на 344 км автошляху Н–08 "Запоріжжя–Дніпро–Бориспіль" автокран "МАЗ" зіткнувся з легковим автомобілем Mercedes-Benz.
Про це повідомили у ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники попередньо встановили, що загинули та заблоковані у легковику водій та пасажир.
За допомогою аварійно-рятувального обладнання надзвичайники розрізали конструкції транспортного засобу та вилучили тіла 30-річного та 27-річного чоловіків.
Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють працівники поліції.
Нагадаємо, у Закарпатті водій не помітив лежачого на дорозі чоловіка і переїхав його, той загинув у швидкій.
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