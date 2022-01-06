У Дніпропетровській області автокран зіткнувся з легковиком: є жертви

У Дніпропетровській області автокран зіткнувся з легковиком: є жертви

Померли водій та пасажир легковика.

У Дніпропетровській області, у Кам`янському районі, на 344 км автошляху Н–08 "Запоріжжя–Дніпро–Бориспіль" автокран "МАЗ" зіткнувся з легковим автомобілем Mercedes-Benz.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники попередньо встановили, що загинули та заблоковані у легковику водій та пасажир.

За допомогою аварійно-рятувального обладнання надзвичайники розрізали конструкції транспортного засобу та вилучили тіла 30-річного та 27-річного чоловіків.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють працівники поліції.

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Нагадаємо, у Закарпатті водій не помітив лежачого на дорозі чоловіка і переїхав його, той загинув у швидкій.

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