У Дніпропетровській області багатодітна мати вкрала продукти в супермаркеті: як її покарав суд

Жінка хотіла поцупити дитячі каші та солодощі, але за це постала перед судом.
У місті Нікополі Дніпропетровської області багатодітна мати вкрала із супермаркету продуктів на 851 гривню. Утім втекти непоміченою їй не вдалося, її затримала охорона магазину.
За скоєне жінка постала перед законом. Як йдеться у матеріалах справи, інцидент стався 30 вересня близько 13:00.
Багатодітна мати зайшла в один із супермаркетів міста, де намагалася викрасти продуктів. Жінка сховала товари в кишені куртки та сумку, після чого пройшла повз каси, не оплативши взяте.
У багатодітної жінки охоронці магазину знайшли дитячі суміші, пюре, вівсяну кашу, желе, шоколад, набори колекційних карток, консерву для котів.
Суддя визнав жінку винною у крадіжці і призначив їй покарання - 80 годин громадських робіт.
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