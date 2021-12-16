У Дніпропетровській області багатодітна мати вкрала продукти в супермаркеті: як її покарав суд

У Дніпропетровській області багатодітна мати вкрала продукти в супермаркеті: як її покарав суд

Жінка хотіла поцупити дитячі каші та солодощі, але за це постала перед судом.

У місті Нікополі Дніпропетровської області багатодітна мати вкрала із супермаркету продуктів на 851 гривню. Утім втекти непоміченою їй не вдалося, її затримала охорона магазину.

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За скоєне жінка постала перед законом. Як йдеться у матеріалах справи, інцидент стався 30 вересня близько 13:00.

Багатодітна мати зайшла в один із супермаркетів міста, де намагалася викрасти продуктів. Жінка сховала товари в кишені куртки та сумку, після чого пройшла повз каси, не оплативши взяте.

У багатодітної жінки охоронці магазину знайшли дитячі суміші, пюре, вівсяну кашу, желе, шоколад, набори колекційних карток, консерву для котів.

Суддя визнав жінку винною у крадіжці і призначив їй покарання - 80 годин громадських робіт.

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