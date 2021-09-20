У Дніпропетровській області банда поліцейських силою вибивали гроші у затриманих

Громадяни були змушені оформлювати кредити в Інтернеті або позичати гроші у знайомих, аби "перевертні у погонах" їх відпустили.

У Дніпропетровській області викрили банду поліцейських, які вибивали із затриманих гроші.

Про це інформує пресслужба ДБР.

Злочинне угруповання очолював оперуповноважений одного із районних управлінь Нацполіції області. До банди також входило четверо його колег.

Зловмисники били затриманих, аби ті зізнавались у злочинах, яких не скоювали. Також "перевертні у погонах" в управліннях поліції "вибивали" з затриманих кошти. Вони залякували підозрюваних кримінальною відповідальністю, тиснули морально, били, щоб ті заплатили їм "відступні".

Одному чоловікові одягли на голову поліетиленовий пакет та погрожували розправою, якщо той не сплатить 30 тис. гривень хабаря.

Якщо ж у затриманих із собою не було потрібної суми, їх змушували телефонувати рідним або друзям, щоб позичити кошти. Також пропонували оформити швидкий кредит в Інтернеті. Затриманих відпускали лише тоді, коли отримували потрібні суми.

Учасникам угрупування загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Побиття, знущання та навіть зґвалтування — це реальні історії з поліцейських відділків України. Раніше ТСН пригадала найрезонансніші історії поліцейського свавілля.

Новини України: ДБР розслідує загибель судді Печерського районного суду

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання