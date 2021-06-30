У Дніпропетровській області чоловік через "вибухівку" на автовокзалі проведе у в'язниці два роки

У Дніпропетровській області чоловік через "вибухівку" на автовокзалі проведе у в'язниці два роки

Нетверезий чоловік подзвонив в поліцію і повідомив про підготовку вибуху.

У Дніпропетровській області за ґрати відправили чоловіка, який повідомив про замінування автовокзалу. Ніякої вибухівки в приміщенні не було, а за фейкову заяву в поліцію громадянина засудили на два роки в'язниці.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури в Дніпропетровській області.

Як стало відомо, ще в серпні 2020-го чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, повідомив в поліцію про підготовку вибуху автовокзалу в П'ятихатках. На місце передбачуваного вибуху відразу направили підрозділи екстрених служб. Вибухотехніки обстежили територію, проте ніяких небезпечних для життя предметів не виявили.

Примітно, що чоловік вже неодноразово був судимий, однак за фактом чого — правоохоронці не уточнюють.

"Вироком Дніпропетровського районного суду 33-річний громадянин визнаний винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 259 ("Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, який загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками") КК України. Свою вину чоловік визнав повністю. Суд призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі", — відзначили в пресслужбі прокуратури.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині чоловік через кохану "замінував" автовокзал. Таким чином він намагався затримати відправлення автобусів, одним з яких дівчина збиралася покинути місто.

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