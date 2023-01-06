У Дніпропетровській області чоловік посеред вулиці продавав гранатомет і набої: фото

Чоловіка затримали та вилучили в нього зброю.

У м. Апостолове Дніпропетровської області 56-річний чоловік посеред вулиці продавав гранатомет, гранати та набої. Його затримали.

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області.

За даними слідства, 56-річний місцевий житель на одній із вулиць міста Апостолове торгував зброєю - РПГ-18, гранатами "РГД-5" та "Ф-1" із запалами, а також 120 патронами калібру 5.45 мм.

Підозрюваного затримали 5 січня. У нього вилучили і відправили на експертизу боєприпаси та гроші, отримані від продажу.

"Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вручили повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 січня, російська армія з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків 58 разів обстріляла Херсонщину. Загинули шестеро людей, четверо — поранені.

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