У Дніпропетровській області чоловік серед вулиці познущався з Державного Прапора України

За скоєне чоловік буде відповідати перед законом.
У Синельниківському районі Дніпропетровської області поліція затримала 34-річного містянина за наругу над Державним Прапором.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Дніпропетровській області.
Інцидент стався вчора, 19 грудня, до поліції надійшло повідомлення від старости Маломихайлівської ОТГ, який повідомив, що вранці у селищі Просяна на вулиці Центральна чоловік зірвав закріплений до електричної опори Державний Прапор України. Після цього він кинув його на проїзну частину.
Правоохоронці відстежили хулігана завдяки камерам спостереження і встановили його особу. Ним виявився 34-річний раніше судимий місцевий житель.
"За фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 (наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру чоловіку та обрання запобіжного заходу. Триває слідство", - повідомили у пресслужбі поліції.
Нагадаємо, що у Маріуполі судитимуть підлітка, який поглумився з Державного символа України. Хлопець спаплюжив прапор задля відео і виклав його у Мережу.
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