У Дніпропетровській області чоловік з пістолета стріляв у жінку та поранив собаку

У Дніпропетровській області чоловік з пістолета стріляв у жінку та поранив собаку

Місцевий вистрілив із травматичного пістолета у бік 56-річної жінки, з якою у нього виник конфлікт.

На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який відкрив стрілянину з пістолета у бік жінки.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, подія сталася на вулиці Західна у Синельниковому. Там 32-річний місцевий вистрілив із травматичного пістолета у бік 56-річної жінки, з якою у нього виник конфлікт. Громадянин потрапив у собаку, який перебував на території приватного будинку. Після чого підозрюваний з місця злочину втік.

Проте згодом чоловіка затримали та вручили йому підозру у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 "Хуліганство" КК України.

“Також вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 (“Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”) та ч. 1 ст. 299 (“Жорстоке поводження з тваринами”) Кримінального кодексу України”, - додали в Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Росії може розпочатися партизанська війна, яка перекриє залізничне сполучення з Україною.

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