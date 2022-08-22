У Дніпропетровській області чоловік зарізав товариша просто посеред вулиці

Під час конфлікту підозрюваний вдарив 32-річного чоловіка ножем у груди та втік з місця злочину.

Злочин стався на вулиці Грушевського м. Кам’янське.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

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Слідчі з’ясували, що чоловіки зустрілися на вулиці. Між ними виник конфлікт, під час якого підозрюваний дістав ножа та вдарив потерпілого у груди. Після цього зловмисник втік з місця злочину.

Від отриманих травм потерпілий помер в кареті швидкої допомоги.

Зловмисника затримали та повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Раніше стало відомо, що на Дніпропетровщині син вбив рідну матір. Злочин стався під час конфлікту – чоловік завдав жінці понад 250 ножових ударів.

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