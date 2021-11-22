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У Дніпропетровській області двоє молодиків увірвалися до будинку та жорстоко вбили 40-річну жінку

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У Дніпропетровській області двоє молодиків увірвалися до будинку та жорстоко вбили 40-річну жінку

pixabay.com

Підозрюваних у вбивстві затримали.

У Дніпропетровській області двоє молодиків увірвалися до будинку та жорстоко вбили 40-річну жінку. Її тіло біля будинку знайшов 38-річний співмешканець. 

Про це повідомили в Нацполіції Дніпропетровської області. 

За даними слідства, жінку вбили вночі 21 листопада, наступного дня правоохоронці розшукали підозрюваних. Це - 18-річний та 20-річний чоловіки. 

Співмешканець покійної розповів, що напередодні трагедії між ними та двома молодиками біля місцевого магазину стався конфлікт. Він швидко закінчився. Проте вже вночі молодики увірвалися до будинку 40-річної жінки, в якому та була сама, та жорстоко побили її. Потерпіла померла. 

Зловмисників затримали. Їм інкримінують п.12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 

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