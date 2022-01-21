У Дніпропетровській області хакери зламували сайти підприємств та викрадали дані користувачів

У Дніпропетровській області хакери зламували сайти підприємств та викрадали дані користувачів

Загалом вони реалізували облікових записів на понад 100 тисяч гривень.

На Дніпропетровщині правоохоронці припинили діяльність двох чоловіків, які зламували Інтернет-сайти українських підприємств.

Про це повідомили у пресслужбі Кіберполіції України.

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Як з'ясувалося, два 26-річні злочинці використали програми, завдяки яким зламували облікові записи підприємств. Після чого створювали з них бази даних і продавали хакерським фірмам. Загалом вони реалізували облікових записів на понад 100 тисяч гривень.

У ході слідчих дій у них вилучили та направили на експертизу комп'ютерну техніку, мобільні телефони, картки пам'яті та жорсткі диски.

“Під час огляду цієї техніки правоохоронці виявили шкідливе програмне забезпечення та скомпрометовану конфіденційну інформацію — понад 50 000 облікових записів, зокрема електронних скриньок і паролів до облікових записів торговельних, рекламних, медійних ресурсів”, — зазначили в пресслужбі Кіберполіції України.

За фактом того, що сталося, копи відкрили кілька кримінальних проваджень про несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерної техніки та використання шкідливих програм.

“Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі. Організатора злочинної схеми взято під варту”, — підкреслили в Кіберполіції.

Нагадаємо, що у Держспецзв'язку оцінили масштаб хакерської атаки на українські урядові сайти.

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