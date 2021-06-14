У Дніпропетровській області маленький хлопчик проковтнув гайку (фото)

Гайка протягом доби вийшла самостійно.

Гайку проковтнув маленький хлопчик у Дніпропетровській області. Батьки чотирирічного малюка швидко відвезли його до лікарні, де виявили металеву деталь після рентгенографії.

Про це повідомив лікар-ендоскопіст Сергій Щудро в Facebook.

За словами лікаря, під час гастроскопії чужорідне тіло не виявили. Металеву деталь знайшли тільки після рентгенографії.

На щастя, операція не знадобилася. Як з'ясувалося, протягом доби деталь вийшла природним шляхом.

"Батьки дитини, чотири роки, звернулися до лікарні, бо дитина проковтнула стороннє тіло. Проведено дообстеження, рекомендовна гастроскопія. Під час гастроскопії стороннє тіло не виявлено, але протягом доби воно вийшло самостійно", - розповів фахівець.

Сергій Щудро

Нагадаємо, раніше у Дніпрі до медзакладу надійшов 8-річний хлопчик з болями у животі. Виявилося, дитина проковтнула монету. Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

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