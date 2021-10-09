У Дніпропетровській області мікроавтобус влетів у знищену вогнем вантажівку: загинула дитина (фото)

У Дніпропетровській області мікроавтобус влетів у знищену вогнем вантажівку: загинула дитина (фото)

Тіло пасажира, хлопця 2007 року, затиснуло у вантажному мікроавтобусі.

У Дніпропетровській області сталася смертельна ДТП. Мікроавтобус влетів у знищену вогнем вантажівку: загинула дитина.

Тіло пасажира, хлопці 2007 року, затиснуло у вантажному мікроавтобусі.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

"8 жовтня о 22:57 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від свідків події про те, що на 135 кілометрі автошляху "Знам’янка-Луганськ-Ізварине" Дніпровського району, сталось ДТП за участю мікроавтобусу та вантажного автомобіля. В понівеченому мікроавтобусі ймовірно затиснута людина.

За викликом одразу направлено чергове відділення 8-ої державної пожежно-рятувальної частини та підрозділ аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Коли рятувальники прибули до місця події, то встановили, що сталося зіткнення вантажного мікроавтобусу Ford та знищеноъ вогнем вантажівки МАЗ, розташованої на узбіччі дороги.

Як виявилось, Ford здійснив зіткнення з вантажним транспортним засобом, який цього ж дня палав.

Тіло пасажира мікроавтобусу, хлопця 2007 року народження, було деблоковано з понівеченого автомобіля свідками події до прибуття пожежно-рятувального підрозділу.

Водій 1979 року народження від госпіталізації відмовився.

Деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи.

До надання допомоги залучено 9 членів особового складу та 3 одиниці техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, мама української співачки Камалії Інна Шмаренкова потрапила у ДТП.

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