У Дніпропетровській області на базі відпочинку сталась смертельна різанина

У Новомосковському районі Дніпропетровської області чоловік під час словесного конфлікту наніс смертельне ножове поранення своєму знайомому.
На місці злочину правоохоронці вилучили знаряддя злочину - кухонний ніж.
Про випадок повідомили у поліції Дніпропетровщини.
"Злочин стався у приміщенні колишньої бази відпочинку. Працівники поліції з’ясували, що між 55-річним чоловіком та його 43-річним знайомим виник конфлікт. Під час сварки підозрюваний узяв до рук ножа та завдав потерпілому поранення у живіт. Від отриманих травм чоловік помер", - йдеться у повідомленні.
Того ж дня працівники кримінальної поліції Новомосковського районного відділу поліції затримали підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України.
Нагадаємо, в Одесі сталася різанина через дівчину.
Читайте також: