У Дніпропетровській області на базі відпочинку сталась смертельна різанина

У Дніпропетровській області на базі відпочинку сталась смертельна різанина

У Новомосковському районі Дніпропетровської області чоловік під час словесного конфлікту наніс смертельне ножове поранення своєму знайомому.

На місці злочину правоохоронці вилучили знаряддя злочину - кухонний ніж.

Про випадок повідомили у поліції Дніпропетровщини.

Також читайте Різанина у супермаркеті в Полтаві: чоловік з ножем смертельно поранив одного з покупців

"Злочин стався у приміщенні колишньої бази відпочинку. Працівники поліції з’ясували, що між 55-річним чоловіком та його 43-річним знайомим виник конфлікт. Під час сварки підозрюваний узяв до рук ножа та завдав потерпілому поранення у живіт. Від отриманих травм чоловік помер", - йдеться у повідомленні.

Того ж дня працівники кримінальної поліції Новомосковського районного відділу поліції затримали підозрюваного у порядку ст. 208 КПК України.

Нагадаємо, в Одесі сталася різанина через дівчину.

На столичному Подолі у залі ігрових автоматів сталася різанина

Читайте також: