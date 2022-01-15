У Дніпропетровській області на робітника впала стріла крана з бетонною плитою

Чоловіка вдалося живим дістати з-під плити і доправити до лікарні.
У Павлограді Дніпропетровської області стався нещасний випадок. Чоловіка привалило бетонною плитою.
Про це повідомляє "Дніпро Час".
Інцидент стався на території підприємства на вулиці Терьошкіна у Павлограді. Під час транспортування бетонних плит зламалася стріла крана. Вона впала на чоловіка, який перебував під нею, і його причавило плитою.
Чололовіка живим вдалося витягти з-під плити і доправити до лікарні. Але за 4 години він помер у медзакладі.
Правоохоронці з'ясовують усі обставини події.
Нагадаємо, що у Запоріжжі чоловік впав з 3-метрової висоти, а коли опинився на землі, його привалило зверху бетонною плитою.
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