У Дніпропетровській області на швидкості лоб у лоб врізалися мікроавтобус і легковик: загинув чоловік, постраждала дитина

Травми різного ступеня тяжкості отримали ще троє людей.
На Дніпропетровщині вранці 4 листопада сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. На дорозі не розминулися мікроавтобус та легковик. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще четверо постраждали.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Як стало відомо, надзвичайна подія сталася близько 10:40 на автодорозі П'ятихатки – Кривий Ріг – Широке. Там неподалік селища Полтаво-Боголюбівка Кам'янського району зіткнулися легковик та мікроавтобус Mercedes-Benz. Що саме спричинило аварію, зараз невідомо.
Внаслідок ДТП на місці загинув 53-річний водій одного з авто, постраждали четверо людей, зокрема дитина 2012 року народження.
“Співробітниками ДСНС здійснено комплекс протипожежних заходів на місці події. Працівниками Національної поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП”, - підкреслили в пресслужбі ДСНС області.
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