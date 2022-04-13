У Дніпропетровській області на трасі зіткнулися легковики: загинуло четверо людей

Що саме спричинило аварію, зараз невідомо.
На Дніпропетровщині вдень 13 квітня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На дорозі зіткнулися два легковики.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Як стало відомо, подія сталася о 12:35 на автодорозі "Знам'янка - Луганськ - Ізварине" біля селища Дмитрівка Синельниківського району. Там зіткнулися автомобілі Chevrolet Lacetti та "ВАЗ-2110". Що саме спричинило аварію, зараз невідомо.
“Внаслідок лобового зіткнення водій та двоє пасажирок автомобіля “ВАЗ-2110” загинули на місці. Чоловіка, який перебував за кермом Chevrolet Lacetti намагались врятувати медичні працівники. Але від отриманих травм постраждалий загинув”, - розповіли в пресслужбі ДСНС області.
Нагадаємо, що на Львівщині в автотрощі загинула жінка та двоє дітей.
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