У Дніпропетровській області на трасі зіткнулися вантажівка і легковик: одне з авто від удару загорілося, живцем згорів чоловік

На місці події працювали правоохоронці та рятувальники.
Неподалік Кривого Рогу Дніпропетровської області на трасі сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода: зіткнулися легковик та вантажівка. Загинула одна людина.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Як стало відомо, подія сталася на трасі Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв. Там зіткнулися вантажівка MAN та легковий автомобіль “ЗАЗ Sens”. Що саме спричинило ДТП, зараз невідомо. Проте в результаті зіткнення легковик вилетів на узбіччя і загорівся.
На місці події працювали правоохоронці та рятувальники. Після ліквідації загоряння надзвичайники знайшли в салоні авто тіло чоловіка. Його особу зараз встановлюють.
Нагадаємо, що масштабна ДТП сталася цієї ночі у Києві на Набережно-Рибальській дорозі у бік Північного мосту.
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