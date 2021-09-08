У Дніпропетровській області очікуються перші заморозки: якою буде погода в найближчі дні

У Дніпропетровській області очікуються перші заморозки: якою буде погода в найближчі дні

Водночас на території області зберігається найвищий рівень пожежної небезпеки.

У Дніпропетровській області синоптики попереджають про погіршення погодних умов. На території регіону очікуються заморозки.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС області.

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У середу, 8 вересня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-східний з поривами до 12 метрів в секунду. Температура повітря вдень прогріється до 17—22 градусів, вночі опуститься до 0—2.

9 і 10 вересня істотних опадів не очікується. Можлива невелика хмарність. Вітер західний з поривами до 10 метрів в секунду. Температура повітря вдень підніметься до 24 градусів, вночі опуститься до 3 градусів.

У той же час на території області зберігається найвищий рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, що, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, осінь цього року буде переважно холодною та дощовою. У вересні ще будуть теплі дні, на початку першого місяця очікується навіть спека, однак наприкінці до України прийде холодна погода, яка зберігатиметься і у жовтні.

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