У Дніпропетровській області очікуються заморозки: коли чекати на похолодання

У Дніпропетровській області очікуються заморозки: коли чекати на похолодання

Заморозки прогнозуються у всіх куточках області.

У Дніпропетровській області синоптики прогнозують погіршення погодних умов. Очікуються заморозки на поверхні грунту.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав начальник обласного гідрометцентру Василь Гринчак.

Так, на території області з 30 вересня по 3 жовтня буде триматися надзвичайний рівень небезпеки першого класу. У Дніпрі та в інших частинах регіона температура на поверхні грунту та в повітрі опуститься до 0—4 градусів.

Раніше ми писали про глобальні зміни погоди. За даними синоптиків, ми живемо в умовах системного підвищення температури.

Коли в Україні буде зима та чи чекати на бабине літо

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання