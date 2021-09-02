У Дніпропетровській області оголосили штормове попередження: якою буде погода

У Дніпропетровській області оголосили штормове попередження: якою буде погода

Перші дні осені виявляться дощовими і прохолодними.

У Дніпропетровській області 2 вересня оголосили штормове попередження. Очікуються пориви сильного вітру, дощі і грози.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС області.

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У вівторок, 2 вересня, синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний з поривами до 15—20 метрів в секунду. Значно опуститься і стовпчик термометра: вдень повітря прогріється до 20 градусів, вночі — до 16.

3 вересня прогнозується мінлива хмарність без істотних опадів. Очікується сильний вітер з поривами до 20 метрів в секунду.

4 вересня дощу не буде. Вдень повітря прогріється до 21 градуса, вночі — до 13.

Нагадаємо, що через погодні умови затримується низка потягів у різних регіонах.

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