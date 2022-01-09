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У Дніпропетровській області під час вибуху петарди двоє 9-річних хлопчиків отримали серйозні опіки

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У Дніпропетровській області під час вибуху петарди двоє 9-річних хлопчиків отримали серйозні опіки

pixabay.com

Одного з них госпіталізували до дитячої лікарні.

У Покрові на Дніпропетровщині 9-річні хлопчики знайшли петарду. Не довго думаючи, вони підпалили її, внаслідок чого дістали опіки.

Про це пише "Інформатор".

Як стало відомо, подія сталася вдень 8 січня. Два 9-річні хлопчики підпалили небезпечний предмет, який різко спалахнув. В одного з них пошкоджено руки та обличчя. Із опіками 2—3 ступеня його госпіталізували до дитячої обласної лікарні у Дніпрі. Інша дитина отримала опіки другого ступеня. Наразі хлопчик перебуває вдома.

В обставинах події розбираються правоохоронці.

Нагадаємо, що у Покровському районі Кривого Рогу співробітник автомайстерні виявив повішеним свого колегу.

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