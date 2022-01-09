У Дніпропетровський області під час зґвалтування чоловік 12 разів штрикнув жертву ножем

У Дніпропетровський області під час зґвалтування чоловік 12 разів штрикнув жертву ножем

Нападник познайомився із жінкою в кафе.

В Апостоловому Дніпропетровській області чоловік напав на свою нову знайому - зґвалтував, вбив, а тіло намагався спалити.

Про це пише видання "Дніпро Оперативний".

Як зазначається, 29-річний житель Зеленодольська познайомився із майбутньою жертвою у привокзальному кафе. Потім вони усамітнилися, та під час статевого акту чоловік завдав жінці аж 12 ножових поранень. Від отриманих ран вона загинула, тож щоб позбутися тіла, нападник намагався спалити його неподалік вокзалу.

Чоловіка заарештували і обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Йому загрожує 15 років ув'язнення. Слідство продовжується.

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