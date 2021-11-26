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У Дніпропетровській області побилися працівниці музею: одну постраждалу забрали в лікарню

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У Дніпропетровській області побилися працівниці музею: одну постраждалу забрали в лікарню

Фото: konkurent.ua

Одну із учасниць конфлікту забрали до лікарні.

У Нікополі у місцевому музеї сталася бійка. Між собою почубилися дві працівниці музею.

Про це повідомляє пресслужба Нікопольського районного управління поліції.

Інцидент стався у музеї в Нікополі учора, 25 листопада. 61-річна постраждала отримала травми середньої тяжкості. Поліція почала досудове розслідування.

Інцидент трапився 25 листопада в краєзнавчому музеї Нікополя, близько 13:30. Між собою поконфліктували дві працівниці музею.

"В результаті інциденту 61-річна співробітниця отримала травму та була доправлена до лікарні. За даним фактом поліцією розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.122 Кримінального кодексу України (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження)", - зазначили у поліції.

Наразі триває слідство.

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