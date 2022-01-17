У Дніпропетровській області понад тиждень шукають зниклих безвісти жінку та її двох доньок

Жінка ще 9 січня разом зі своїми двома доньками вийшла з дому на вулиці Коцюбинського.
У Кам'янському Дніпропетровської області безвісти зникли 41-річна жінка та дві її 18-річні доньки.
Про це пише "Дніпро оперативне".
Жінка Маргарита Ніколаєнко ще 9 січня разом зі своїми двома доньками – Альбіною та Патриною – вийшла з дому на вулиці Коцюбинського. З того часу вони не виходять на зв'язок із рідними та близькими.
Прикмети Альбіни: зріст близько 160-165 сантиметрів, щільної статури, очі карі, темне і довге волосся. Була одягнена у довгий чорний пуховик, шкіряні черевики, чорну спідницю, рожеву шапку.
Прикмети Патрини: зріст теж до 165 сантиметрів, худорлявої статури, очі карі, темне довге волосся. Була одягнена у темно-синій пуховик, шкіряні черевики, чорну спідницю, синю шапку.
Прикмети жінки: зріст до 165 сантиметрів, щільної статури, карі очі, темне волосся. Була у чорному пуховику, темно-сірій спідниці, чорних чоботах. З особливих прикмет – шрам на підборідді.
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