У Дніпропетровській області понад тиждень шукають зниклих безвісти жінку та її двох доньок

У Дніпропетровській області понад тиждень шукають зниклих безвісти жінку та її двох доньок

Жінка ще 9 січня разом зі своїми двома доньками вийшла з дому на вулиці Коцюбинського.

У Кам'янському Дніпропетровської області безвісти зникли 41-річна жінка та дві її 18-річні доньки.

Про це пише "Дніпро оперативне".

Також читайте У Кривому Розі знайшли зниклу безвісти жінку та її 7-річну доньку

Жінка Маргарита Ніколаєнко ще 9 січня разом зі своїми двома доньками – Альбіною та Патриною – вийшла з дому на вулиці Коцюбинського. З того часу вони не виходять на зв'язок із рідними та близькими.

Прикмети Альбіни: зріст близько 160-165 сантиметрів, щільної статури, очі карі, темне і довге волосся. Була одягнена у довгий чорний пуховик, шкіряні черевики, чорну спідницю, рожеву шапку.

Прикмети Патрини: зріст теж до 165 сантиметрів, худорлявої статури, очі карі, темне довге волосся. Була одягнена у темно-синій пуховик, шкіряні черевики, чорну спідницю, синю шапку.

Прикмети жінки: зріст до 165 сантиметрів, щільної статури, карі очі, темне волосся. Була у чорному пуховику, темно-сірій спідниці, чорних чоботах. З особливих прикмет – шрам на підборідді.

Читайте також: