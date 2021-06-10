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У Дніпропетровській області правоохоронці розшукують чоловіка, який до смерті забив власну матір

У Дніпропетровській області правоохоронці розшукують чоловіка, який до смерті забив власну матір

УНІАН

36-річному чоловікові загрожує до 10 років в'язниці.

У Дніпропетровській області правоохоронці розшукують чоловіка, який підозрюється у вбивстві власної матері.

Про це повідомили в обласному главку поліції.
 

Так, слідчі встановили, що 3 червня між 36-річним жителем Марганця і його матір'ю виник конфлікт. В результаті чого чоловік побив жінку, яка згодом від отриманих травм померла в лікарні.

“9 червня слідчі за погодженням з окружною прокуратурою заочно оголосили чоловіку підозру за ч. 2 ст. 121 (“Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть”) КК України. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від семи до десяти років”, — підкреслили в обласному главку поліції.

Нагадаємо, що у Дніпрі батько 11-річного хлопчика, якого вбили і зґвалтували, розправився з "педофілом".

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