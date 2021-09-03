У Дніпропетровській області рятувальники залили піною цілу вулицю: що сталося

У Дніпропетровській області рятувальники залили піною цілу вулицю: що сталося

Сам водій не постраждав, а от від його мікроавтобуса залишився хіба що корпус.

У Дніпропетровській області на вулиці Запорожченка селища Юр’ївка Павлоградського району. спалахнув мікроавтобус. Водій встиг вискочити поки вогонь охопив його автомобіль.

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Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

На Дніпропетровщині гасили мікроавтобус, рятувальники залили піною цілу вулицю.



Водій транспортного засобу зупинився у справах, як раптом спалахнув моторний відсік. Полум’я швидко охопило салон мікроавтобуса.

Сам водій не постраждав. Очевидці викликали рятувальників. Ті приїхали дуже швидко і буквально за десять хвилин спеціальною піною загасили пожежу. Проте від мікроавтобуса лишився хіба корпус та колеса.

Новини України: у Дніпропетровській області згорів мікроавтобус

Нагадаємо, що у Києві заарештували жительку Марганця Дніпропетровської області, яка переховувалася від слідства після загибелі у пожежі її двох дітей.

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