У Дніпропетровській області швидка зіткнулась з маршруткою: 6 людей постраждали (фото)

Усі потерпілі - пасажири маршрутки.
У суботу, 16 жовтня, в селищі Підлужжя Дніпропетровської області зіткнулися маршрутка і швидка. Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей.
Як розповіли у пресслужбі ДСНС України, повідомлення про аварію рятувальники отримали о 19:49.
"Сталася дорожньо-транспортна пригода на 340 кілометрі автодороги національного значення Н-08 за участю маршрутного мікроавтобуса Volkswagen LT-35, що рухався за маршрутом "Кременчук-Дніпро" і автомобіля екстреної медичної допомоги Citroen Jumper", – йдеться в повідомленні.
Від удару Volkswagen з'їхав у кювет і перекинувся на бік. У момент зіткнення в маршрутці перебувало 11 осіб, а в швидкій три працівники екстренної допомоги.
"Внаслідок ДТП постраждали шість пасажирів маршрутного таксі", – розповіли в ДСНС.
Трьох постраждалих жінок (2000, 1996, 1967 років народження) і двох постраждалих чоловіків 1983 року народження госпіталізували в Каменську міську лікарню швидкої медичної допомоги для подальшого обстеження.
Попередньо, у всіх постраждалих травми легкого ступеня тяжкості (забиття різних частин тіла).
Ще одна постраждала 21-річна жінка від госпіталізації відмовилася.
Наразі деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у Львівській області легковик влетів у фуру, внаслідок ДТП загинули двоє людей.