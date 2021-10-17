У Дніпропетровській області швидка зіткнулась з маршруткою: 6 людей постраждали (фото)

У Дніпропетровській області швидка зіткнулась з маршруткою: 6 людей постраждали (фото)

Усі потерпілі - пасажири маршрутки.

У суботу, 16 жовтня, в селищі Підлужжя Дніпропетровської області зіткнулися маршрутка і швидка. Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей.

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Як розповіли у пресслужбі ДСНС України, повідомлення про аварію рятувальники отримали о 19:49.

"Сталася дорожньо-транспортна пригода на 340 кілометрі автодороги національного значення Н-08 за участю маршрутного мікроавтобуса Volkswagen LT-35, що рухався за маршрутом "Кременчук-Дніпро" і автомобіля екстреної медичної допомоги Citroen Jumper", – йдеться в повідомленні.

Від удару Volkswagen з'їхав у кювет і перекинувся на бік. У момент зіткнення в маршрутці перебувало 11 осіб, а в швидкій три працівники екстренної допомоги.

"Внаслідок ДТП постраждали шість пасажирів маршрутного таксі", – розповіли в ДСНС.

Трьох постраждалих жінок (2000, 1996, 1967 років народження) і двох постраждалих чоловіків 1983 року народження госпіталізували в Каменську міську лікарню швидкої медичної допомоги для подальшого обстеження.

Попередньо, у всіх постраждалих травми легкого ступеня тяжкості (забиття різних частин тіла).

Ще одна постраждала 21-річна жінка від госпіталізації відмовилася.

Наразі деталі дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Львівській області легковик влетів у фуру, внаслідок ДТП загинули двоє людей.

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