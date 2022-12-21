У Дніпропетровській області стабілізували енергосистему: повертаються до графіків відключень

Вдалося заживити всю критичну інфраструктуру.
Енергетикам Дніпропетровської області вдалося стабілізувати енергосистему регіону після атак російської армії. Область повертається до графіків відклоючень.
Про це заявив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"Понад п'ять діб безперервної роботи і енергетикам вдалося бiльш-менш стабілізувати систему", - наголосив він.
Наголошується, що заживлена вся критична інфраструктура, а також підключені водогони й котельні. "Вони працюють у штатному режимі. Надходить електрика і до будинків", - написав Резніченко.
За словами голови ОВА, в регіоні наразі діють три черги: дві - з електрикою, а одну - знеструмлюють. До житлових будинків електрику будуть подавати на п'ять годин, а вимикатимуть на чотири години. Втім, у разі дефіциту потужності можуть застосувати триваліші відключення.
"Тотальна економія залишається трендом цієї зими. Користуємося електроприладами по черзі і максимально заощаджуємо. Вимикаємо все зайве. Усюди. Вдома й на роботі. Так допомагаємо країні й самим собі. Переможемо зиму разом", - закликав Резніченко.
Нагадаємо, станом на ранок середи, 21 грудня, в Україні зберігається дефіцит потужності в енергосистемі, а також обмеження через пошкоджені обстрілами мережі. Ліміти споживання доведені до всіх областей, а їхнє перевищення призводить до аварійних відключень.
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