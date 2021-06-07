У Дніпропетровській області сталася аварія на залізничній станції: витекла сірчана кислота

Забруднену територію обробили: рятувальники розбавили речовину, що витекла.

У Дніпропетровській області стався витік сірчаної кислоти.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 7 червня.

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Аварійна ситуація з небезпечним вантажем сталася на залізничній застанції Синельникове. У цистерні вирвало запобіжний клапан і на землю вилилося близько тонни сірчаної кислоти. Припускають, що сталося це через перегрів отруйної речовини.

Цистерну швидко від'єднали від сусідніх вагонів і відтягли на запасну колію. Там резервуар із сірчаною кислотою охолодили піною: для цього задіяли пожежний потяг. Забруднену територію обробили: рятувальники розбавили речовину, що витекла.

Новини України: у Дніпропетровській області стався витік сірчаної кислоти

Як повідомлялося раніше,на Волині в буферній зоні митного поста "Доманово" Ратнівського району розлилася неконцентрована азотна кислота. Сталася розгерметизація однієї з трьох секцій автоцистерни вагою 23 тонни.

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