У Дніпропетровській області сталася аварія на залізничній станції: витекла сірчана кислота

Забруднену територію обробили: рятувальники розбавили речовину, що витекла.
У Дніпропетровській області стався витік сірчаної кислоти.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 7 червня.
Аварійна ситуація з небезпечним вантажем сталася на залізничній застанції Синельникове. У цистерні вирвало запобіжний клапан і на землю вилилося близько тонни сірчаної кислоти. Припускають, що сталося це через перегрів отруйної речовини.
Цистерну швидко від'єднали від сусідніх вагонів і відтягли на запасну колію. Там резервуар із сірчаною кислотою охолодили піною: для цього задіяли пожежний потяг. Забруднену територію обробили: рятувальники розбавили речовину, що витекла.
Як повідомлялося раніше,на Волині в буферній зоні митного поста "Доманово" Ратнівського району розлилася неконцентрована азотна кислота. Сталася розгерметизація однієї з трьох секцій автоцистерни вагою 23 тонни.