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У Дніпропетровській області та біля Запоріжжя ППО збили 5 ракети

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Російська атака триває, жителів області закликають залишатися в укриттях.

Сьогодні, 11 жовтня, на Дніпропетровщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Українські захисники станом на 11:53 год. зибили 4 ракети над областю. Також ще одну ракету збиту біля Запоріжжя.

Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"На зараз військові з повітряного командування "Схід" знищили над областю 4 ворожі ракети. Залишайтесь в укриттях. Атака триває", - поінформував Резніченко.

На Запоріжжі спрацювала також ППО.

"Силами ППО України біля Запоріжжя збито ворожу ракету. Завдячуючи пильності і професіоналізму наших воїнів врятовані людські життя", - зазначив Старух.

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Дата публікації
Перегляди
371
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