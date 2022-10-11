У Дніпропетровській області та біля Запоріжжя ППО збили 5 ракети

Сьогодні, 11 жовтня, на Дніпропетровщині під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Українські захисники станом на 11:53 год. зибили 4 ракети над областю. Також ще одну ракету збиту біля Запоріжжя.

Про це повідомили голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко та голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"На зараз військові з повітряного командування "Схід" знищили над областю 4 ворожі ракети. Залишайтесь в укриттях. Атака триває", - поінформував Резніченко.

На Запоріжжі спрацювала також ППО.

"Силами ППО України біля Запоріжжя збито ворожу ракету. Завдячуючи пильності і професіоналізму наших воїнів врятовані людські життя", - зазначив Старух.