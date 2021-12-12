У Дніпропетровській області у ДТП загинув чоловік та постраждало 2 дитини

У Дніпропетровській області у ДТП загинув чоловік та постраждало 2 дитини

Постраждалі дівчата наразі перебувають у лікарні.

У Дніпропетровській області у ДТП загинув чоловік та постраждало дві дитини.

Як повідомляє ДСНС, аварія сталася 12 грудня о 00:56 між селами Бузівка та Ковпаківка Новомосковського району.

"По прибуттю до місця події рятувальники попередньо встановили, що під час руху водій легкового автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням, з'їхав на узбіччя та перекинувся. Внаслідок події загинув пасажир, громадянин 1992 року народження, та постраждало 2 дитини (дівчинки 2005 р. н. та 2006 р. н.), які були госпіталізовані до Магдалинівської центральної районної лікарні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин пригоди.

Нагадаємо, поблизу села Карабинівка Павлоградського району Дніпропетровської області в суботу, 11 грудня, сталась моторошна ДТП із вантажівкою та легковим автомобілем. Двох постраждалих в аварії витягнули очевидці ДТП. Їх одразу госпіталізували, проте потерпілі померли дорогою до лікарні.