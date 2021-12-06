У Дніпропетровській області ув'язнений у виправній колонії створив шахрайську схему та заробив понад мільйон

У Дніпропетровській області ув'язнений у виправній колонії створив шахрайську схему та заробив понад мільйон

Обманювати довірливих громадян йому допомагали три спільники — їм вони продавали неіснуючий товар.

На Дніпропетровщині шахраї продавали неіснуючі дрова. На них вони заробили понад мільйон гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як з'ясувалося, незаконну схему заробітку організував 35-річний чоловік, який наразі відбуває покарання у виправній колонії. Виконавцями ж були дві жінки та їхній спільник. Вони розміщували в Мережі оголошення про продаж дров для опалення. Коли клієнти перераховували їм гроші, шахраї припиняли виходити зв'язок.

Працювали злочинці майже на всій території України. На довірливих громадянах вони заробили понад мільйон гривень.

“За місцем мешкання фігурантів на території Марганця, Кривого Рогу та у приміщенні виправної колонії Синельниківського району було проведено ряд обшуків, під час яких вилучили наркотики, мобільні телефони, комп’ютерне обладнання, сім-карти, банківські картки та блокнот із “чорновими” записами, що підтверджують злочинне діяння угруповання”, — розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

За фактом того, що трапилося, правоохоронці повідомили учасникам угруповання про підозру у скоєнні злочину за статтею про шахрайство. Продовжуються досудові розслідування.

Нагадаємо, що у Кривому Розі накрили шахрайський "call-центр".

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