У Дніпропетровській області в гаражному кооперативі знайшли мертвими 19-річне подружжя

У поліції припускають, що причиною смерті міг стати нещасний випадок.
У Кам'янському Дніпропетровській області у гаражному кооперативі знайшли тіла 19-річного подружжя.
Про це пише "Інформатор".
Як стало відомо, тіла молодих людей знайшли у гаражному кооперативі "Центральний". Попередньо, причиною того, що сталося, міг стати нещасний випадок — подружжя отруїлося вихлопними газами з машини, яка стояла в гаражі.
“Попередня правова кваліфікація — пункт 1 частини 2 статті 115 (“Нещасний випадок”) КК України. Тіла направили на експертизу”, — розповіли правоохоронці.
Нагадаємо, що у Вінниці в приватному будинку знайшли мертвими трьох людей.
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