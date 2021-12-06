У Дніпропетровській області в гаражному кооперативі знайшли мертвими 19-річне подружжя

У Дніпропетровській області в гаражному кооперативі знайшли мертвими 19-річне подружжя

У поліції припускають, що причиною смерті міг стати нещасний випадок.

У Кам'янському Дніпропетровській області у гаражному кооперативі знайшли тіла 19-річного подружжя.

Про це пише "Інформатор".

Як стало відомо, тіла молодих людей знайшли у гаражному кооперативі "Центральний". Попередньо, причиною того, що сталося, міг стати нещасний випадок — подружжя отруїлося вихлопними газами з машини, яка стояла в гаражі.

“Попередня правова кваліфікація — пункт 1 частини 2 статті 115 (“Нещасний випадок”) КК України. Тіла направили на експертизу”, — розповіли правоохоронці.

Нагадаємо, що у Вінниці в приватному будинку знайшли мертвими трьох людей.

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